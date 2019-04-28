إمارة مكة تنفي خبر استثمار أمير المنطقة في شركة تداول كبرى

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم، صحة الخبر المنشور عبر إحدى المدونات الإلكترونية، عن استثمار أمير مكة خالد الفيصل، أمواله، في شركة تداول كبرى.

وفي تغريدة على حساب الإمارة الرسمي عبر “تويتر” أوردت: “تنفي إمارة مكة صحة الخبر المنشور عبر إ حدى المدونات الإلكترونية عن استثمار أمير مكة خالد الفيصل لأمواله في شركة تداول كبرى، والذي حمل عنوان “كشف حقيقة أرباح مستشار الملك سلمان”.. أكدت الإمارة أن سموه لم يُدلي بتصريح لأي موقع في هذا الخصوص”.