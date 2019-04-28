الزميل ناصر السلمي يحصل على درجة الماجستير في التوجيه والإرشاد التربوي

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي:

حصل الزميل ناصر بن غديف البنوي السلمي على درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة في التوجيه والإرشاد التربوي، مقدما رساله بعنوان “قلق المستقبل وعلاقته بالاتزان الإنفعالي لدى طلاب المرحلة الثانوية بمكة المكرمة”.

وضمت لجنة المناقشة كلا من الأستاذ الدكتور إبراهيم الحسن حكمي، مشرفاً ومقرراً، والدكتور صالح بن يحيى الغامدي، مناقشاً، ونال السلمي درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

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ويعد الزميل ناصر السلمي من الكفاءات التربوية والإعلامية المشهود لهم بالاجتهاد، وهو أحد المحررين الصحفيين بصحيفة “الخليج 365” الالكترونية .

أسرة “الخليج 365” تبارك للسلمي حصوله على درجة الماجستير، وتتمنى له مزيداً من التقدم والتفوق في مجاله العلمي والعملي والإعلامي.