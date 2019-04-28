شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب مخدرات باكستاني في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تم القبض على المدعو/ خالد خان أكبر خان (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين والميثامفيتامين المخدّرين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.