شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالبين وإصابة 3 بحادثة تصادم في بارق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (بارق)

خيّم الحزن اليوم (الأحد) على لجان الاختبارات في مدرسة صهيب بن سنان بصعبان في محافظة بارق، على أثر وفاة طالبين وإصابة ثلاثة آخرين من طلاب المدرسة في حادثة مرورية.

وكانت غرف العمليات في الدوريات الأمنية والمرور والهلال الأحمر والدفاع المدني ببارق تلقت صباح اليوم، بلاغاً عن وقوع حادثة مرورية على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ببارق (طريق صعبان)، يفيد بتصادم مركبتين يستقلهما طلاب من مدرسة صهيب بن سنان بصعبان، أسفر عن وفاة اثنين وإصابة ثلاثة تم نقلهم لمستشفى المجاردة عن طريق إسعاف الهلال الأحمر.

من جهتهما، قدما مدير التعليم بمحافظة محايل منصور آل شريم ومدير مكتب التعليم ببارق علي أحمد تعازيهما لأسر وذوي الطالبين المتوفيين ودعواتهما لذوي الطلاب المصابين، ولمنسوبي مدرسة صهيب بن سنان، سائلين الله للمتوفيين المغفرة والرحمة، وللمصابين الشفاء العاجل.