شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الحرمين»: 20 ميكروفونا جديداً لمحراب ومكبرية المسجد النبوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) استبدلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الميكروفونات الخاصة بمحراب ومكبرية المسجد النبوي بـ20 ميكروفونا ذي خاصية وجودة عالية، إضافة إلى حامل للميكروفونات للمحراب والمكبرية. ويأتي ذلك استمرارا للأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في كافة المجالات خدمة لزائري المسجد النبوي لتمكينهم من أداء عبادتهم بكل راحة واطمئنان. وتتميز الميكروفونات الجديدة بخاصية جديدة تتميز عن السابقة من خلال جودة الصناعة، ونقاوة الصوت، والحساسية العالية، التي تأتي ضمن التوجيهات المستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري في تقديم كل ما هو جديد في سبيل تحقيق الغاية المثلى في تطوير الأعمال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «رئاسة الحرمين»: 20 ميكروفونا جديداً لمحراب ومكبرية المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.