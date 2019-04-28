شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرّب كوكايين نيجيري في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكايين مخدّر في محافظة جدة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم القبض على المدعو/ مصطفى علي عثمان (نيجيري الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني، اليوم، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.