شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يعقد مؤتمراً صحفياً لاستعراض خطة أعماله بـ«مكة» و«المدينة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تعقد المديرية العامة للدفاع المدني غداً (الإثنين)، مؤتمراً صحفياً بالعاصمة المقدسة لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين في العاصمة المقدسة وزّوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، واستعراض أبرز المستجدات في خطة هذا العام، وماتم اتخاذه من الاجراءات الخاصة بالتعامل مع أي حالات طارئة لا قدر الله.

أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي، إنه سيشارك في المؤتمر الذي يُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً، بمقر هيئة تطوير مكة المكرمة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكّرمة اللواء سالم المطرفي، ومدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبد الرحمن الحربي.

هذا فقد قدم المركز الاعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني الدعوة لوسائل الإعلام كافة لحضور المؤتمر، انطلاقاً من حرصها على تنمية الوعي باشتراطات السلامة للمعتمرين والزّوار، والقائمين على خدمتهم أثناء أداء مناسك العمرة والزيارة، وتعزيز الإجراءات الوقائية ضّد المخاطر المحتملة طوال الشهر الكريم متمنياً السلامة للجميع.