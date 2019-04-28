شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: أمطار غزيرة على «الباحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما عن حالة الطقس في منطقة الباحة اليوم (الأحد)، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر إلى السابعة مساءً.

من جانبه، جدد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد العقيد الغامدي أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 على مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.