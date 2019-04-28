نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق Noor|| نتائج الطلاب اشعار درجات الفصل الدراسي الثاني 1440...

نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط للفصل الدراسي الثاني 1440 أحد أهم الاهتمامات الخاصة بالطلاب وأولياء الأمور هذا العام نظرا لترقب بدء اعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني هذه الأيام، فطلاب المرحلة الابتدائية، المتوسطة والثانوية قد بدأوا الاختبارات منذ عدة أيام حسب الجدول الزمني الموضوع مسبقا من وزارة التعليم ومن ثم فان ظهور نتائج جميع الطلاب قد أصبح وشيكا على موقع نظام نور.

نظام نور 1440

ويعتبر نظام نور أحد انجازات المملكة في قطاع التعليم في السنوات الأخيرة حيث يدخل النظام ضمن الرؤية الشاملة التي تسعى لها المملكة العربية السعودية vision2030 وهو النظام الخاص بالعملية التعليمية ككل من طالب يستطيع متابعة المستجدات الخاصة بالدراسة أولا بأول ونتائج اختباراته وولى أمر يُمكنه النظام من متابعة أولاده وانتظامهم وأيام الغياب ونتائج اختباراتهم باستمرار والتسجيل للطلاب الجدد، ومعلم يستعلم عن حركات النقل الخارجي وغيرها من الأمور الخاصة به.

نظام نور برقم الهوية نتائج الطلاب

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1440 من خلال رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط وهو الرابط الذي خصصه النظام لسرعة جلب النتائج بدلا من تسجيل الدخول الخاص بالطلاب وأولياء الامور والذي يتعرض دائما لكثرة المشكلات الخلاصة بتذكر كلمة المرور التي تم اعدادها سابقا بينما يتيح هذا الرابط معرفة النتيجة برقم الهوية أو السجل المدني مباشرة، وقد تم اضافة امكانية استرداد بيانات الدخول للنظام على الهاتف الجوال وذلك بتفعيلها من داخل النظام عند التسجيل.

التقويم الدراسي 1440

التاريخ ميلاديًا التاريخ هجريًا بداية الفصل الدراسي الأول 2018/09/02 1439/12/22 إجازة اليوم الوطني 2018/09/23 1440/01/13 اختبارات الفصل الدراسي الأول 2018/12/16 1440/04/09 موعد إجازة منتصف العام 2018/12/27 1440/04/20 بداية الفصل الدراسي الثاني 2019/01/06 1440/04/30 اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2019/04/21 1440/08/16 اجازة نهاية العام 2019/05/02 1440/08/27

نظام نور

وكانت الفترة الاخيرة شهدت جدلًا واسعا حين قررت وزارة التعليم اضافة منهج جديد خاص بمادة الفلسفة للمرحلة الثانوية وشهد الاعلان عن ذلك اعتراضات كثيرة مفادها أن ذلك سيتعارض مع الثوابت الدينية للمملكة، ولكن الوزارة أكدت أن المنهج لا يعمل إلى ذلك وأنها تهدف للحكمة واختيار القيم والفضائل وتعلم التفكير النقدي ومشاركته في مجموعات.

اختبارات الفصل الدراسي الأول 1440

تحديث: أدى أمس الأربعاء طلاب المرحلة المتوسطة الصف الأول والثاني اختبار مادة اللغة الانجليزية في رابع أيام الاختبارات بينما كان طلاب الثالث متوسط على موعد مع اختبار التوحيد، وتابع قيادات المدارس الثانوية آداء الصف الثاني الثانوي ولاختبار مادة الفيزياء ومادة التوحيد للصف الثالث.

تحديث: أدى اليوم الخميس طلاب المرحلة المتوسطة اختبارات نهاية الأسبوع الأول فطلاب الأول متوسط أنهوا مادة الدراسات الاجتماعية والوطنية بينما كانت مادة التوحيد للصف الثاني فيما كانت مادة الحاسب الآلي لطلاب الصف الثالث، وعن المرحلة الثانوية فأنهى طلاب الصف الثاني مادة الأحياء في نفس الوقت الذي كان اختبار مادة الفيزياء للصف الثالث.

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تحديث الأحد23-12: يستكمل اليوم طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية الاختبارات بعد إجازة آخر الإسبوع والتي كانت يومي الجمعة والسبت، وتُعلن اليوم بعض نتائج المدارس التي أنهت الاختبارات حيث تُتاح نتائج المراحل المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية على حساب ولي الأمر ويمكن استلام اشعار درجات الطالب ورقيًا من المدارس أو من خلال رابط الهوية فور تفعيله.

تحديث: أعلنت اليوم نتائج العديد من المدارس للمراحل المختلفة عبر موقع نظام نور المركزي، فيما يتم تفعيل رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الهوية فقط من وزارة التعليم لاحقا، وأوضحت الوزارة خطوات الاعتراض على درجات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا من خلال النظام الرئيسي هذا العام.

تحديث: ينتهي اليوم بعض من الطلاب من آداء آخر الاختبارات ويُنتَظر اعلان نتائجهم على النظام المركزي بعد تسجيل الدخول واختيار الفصل الدراسي والنظام والادارة التعليمية واسم المدرسة وكتابة اسم الطالب، فيما يستكمل البعض غدا في مدارس أخرى لاسيما المرحلة الثانوية.

تحديث: تم تفعيل رابط نظام نور بالهوية فقط ظهر اليوم الثلاثاء وأصبح متاحا للجميع معرفة النتائج بعد كتابة رقم الهوية ورمز التحقق والضغط على بحث فقط، ثم تظهر شاشة بها الاسم والمدرسة والصف وحالة الطالب ونسب المواد والنسبة النهائية وتم اتاحة الرابط بعد اعلان “مبارك العصيمي” المتحدث باسم وزارة التعليم في تغريدة له على تويتر، ونبارك أسرة عمل الموقع لجميع الطلاب الناجحين.

تحديث الفصل الدراسي الثاني: ينهي اليوم وغدا الاثنين العديد من الطلاب الاختبارات النهائية لهذا العام وكان رصد الدرجات في النظام قد بدأ في الأيام الماضية منذ بداية الأسبوع الماضي.