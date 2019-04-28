، طرح لعبة "ماريو" المنتظرة على هواتف أندرويد خلال أيام ،

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "نينتندو" اليابانية، قررت أخيرًا طرح نسختها الأحدث من لعبة "ماريو" الشهيرة، خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن تكون لعبة "رحلة ماريو كارت" الجديدة، متاحة للتحميل على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".
وكانت الشركة اليابانية قد طرحت نسخة تجريبية من اللعبة الشهيرة عام 2018، ولكنها تراجعت عن فكرة طرحها سريعًا، من أجل إجراء تطويرات كبرى عليها.
ومن المتوقع أن تكون اللعبة متاحة بصورة كاملة على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس" بنهاية الصيف الجاري.
وسيتم طرح النسخة الأولى من لعبة "Mario Kart Tour" في الولايات المتحدة واليابان في الفترة من 22 مايو حتى 4 يونيو المقبل.
وكان من المفترض أن يتم إطلاق نسخة لعبة "ماريو" الشهيرة في تسعينات القرن الماضي خلال شهر مارس الماضي، لكن نينتندو، تراجعت عن الفكرة من أجل تحسين جودة التطبيق، وتوسيع عروض المحتوى بعد الإطلاق.
طرح لعبة "ماريو" المنتظرة على هواتف أندرويد خلال أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-28
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "نينتندو" اليابانية، قررت أخيرًا طرح نسختها الأحدث من لعبة "ماريو" الشهيرة، خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن تكون لعبة "رحلة ماريو كارت" الجديدة، متاحة للتحميل على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".
وكانت الشركة اليابانية قد طرحت نسخة تجريبية من اللعبة الشهيرة عام 2018، ولكنها تراجعت عن فكرة طرحها سريعًا، من أجل إجراء تطويرات كبرى عليها.
ومن المتوقع أن تكون اللعبة متاحة بصورة كاملة على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس" بنهاية الصيف الجاري.
وسيتم طرح النسخة الأولى من لعبة "Mario Kart Tour" في الولايات المتحدة واليابان في الفترة من 22 مايو حتى 4 يونيو المقبل.
وكان من المفترض أن يتم إطلاق نسخة لعبة "ماريو" الشهيرة في تسعينات القرن الماضي خلال شهر مارس الماضي، لكن نينتندو، تراجعت عن الفكرة من أجل تحسين جودة التطبيق، وتوسيع عروض المحتوى بعد الإطلاق.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
02:51 PM
كان من المفترض أن يتم إطلاقها خلال شهر مارس الماضي
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "نينتندو" اليابانية، قررت أخيرًا طرح نسختها الأحدث من لعبة "ماريو" الشهيرة، خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن تكون لعبة "رحلة ماريو كارت" الجديدة، متاحة للتحميل على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".
وكانت الشركة اليابانية قد طرحت نسخة تجريبية من اللعبة الشهيرة عام 2018، ولكنها تراجعت عن فكرة طرحها سريعًا، من أجل إجراء تطويرات كبرى عليها.
ومن المتوقع أن تكون اللعبة متاحة بصورة كاملة على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس" بنهاية الصيف الجاري.
وسيتم طرح النسخة الأولى من لعبة "Mario Kart Tour" في الولايات المتحدة واليابان في الفترة من 22 مايو حتى 4 يونيو المقبل.
وكان من المفترض أن يتم إطلاق نسخة لعبة "ماريو" الشهيرة في تسعينات القرن الماضي خلال شهر مارس الماضي، لكن نينتندو، تراجعت عن الفكرة من أجل تحسين جودة التطبيق، وتوسيع عروض المحتوى بعد الإطلاق.
، طرح لعبة "ماريو" المنتظرة على هواتف أندرويد خلال أيام ،
المصدر : الخليج 365
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