، القصة وما فيها.. دموع بأروقة النيابة تنهي عقوق شاب لأمه وإهانته لأخته ،

محمد بن مسعود - الدمام - ألفاظ مشينة وضرب تحت وطأة مرض ووحدة الصلح الجنائي توصي بعلاجه

أعاد مكتب الصلح الجنائي بالنيابة العامة المياه لمجاريها، بين شاب "عاق" ووالدته المسنة وشقيقته، بعد أن تقدمت والدته بشكوى رسمية ضده تتهمه فيها بالتلفظ عليها بألفاظ مشينة ونابية بشكل دائم وضرب أخته باستمرار، واتضح أن تصرفاته تلك كانت تحت وطأة اعتلالات نفسية وتمت معالجته منها، وتوجت المصالحة بالندم منه والدموع من الطرفين.

وفي التفاصيل، فقد ذكرت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن النيابة العامة قد باشرت إجراءات التحقيق في شكوى تقدمت بها امرأه طاعنة في السن، ضد ابنها لقيامه بعقوقها وتهديدها ومحاولة الاعتداء عليها والتلفظ عليها بألفاظ مشينة ونابية بشكل دائم، وضرب أخته باستمرار وألحقها في آخرها مرة بإصابات طفيفة، حيث أصبحت تخشى على نفسها وابنتها منه، وتطالب بمعاقبته بأشد العقوبات على ذلك.

وأضاف المصدر أنه باستجواب المتهم -ابن الشاكية- أقر بما جاء في شكوى والدته، وأفاد بأنه مريض نفسياً وتنتابه حالات مرضية نفسية لا يفرق فيها بين أحد ممن هم أمامه، ورغبة من النيابة العامة في الحفاظ على الوشائج الأسرية وتعزيز مفهوم البر الأسري وتشخيص هذه الظاهرة والحد منها، تم إحالة كامل الأوراق لمكتب الصلح الجنائي بالنيابة العامة الفرعية المختص وعقدت بشأنهم عدة جلسات صلحية للتقريب بين وجهات النظر، فاتضح للجنة الصلح الجنائي أن واقعة العقوق تلك مصحوبة بحالة مرضية نفسية، وأوصت بإحالة الشاب إلى إحدى المصحات النفسية لمعالجته.

وبانتهاء البرنامج النفسي العلاجي من قبل المستشفى المختص واستئناف وحدة الصلح الجنائي لجلساتها لوحظ عودة الشاب إلى رشده وندمه العميق على ما بدر منه تجاه والدته وشقيقته؛ حيث تعهد بعدم تكرار ما بدر منه، وتزاحمت المشاعر الجياشة بين الطرفين وطغت عاطفة الأم على الموقف وهي تغالب زفراتها وتعانق دموع فرحتها بابنها وطلبت السماح والعفو عنه وتنازلت هي وابنتها عن شكواهما، وقامت النيابة العامة بحفظ الدعوى لعدم الملائمة، وأن لا وجه لإقامة الدعوى استنادا للمادة ١٢٤ من نظام الإجراءات الجزائية.

يذكر أن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب قد وجه مؤخراً بافتتاح وحدات للصلح الجنائي في جميع فروع النيابة العامة ودوائرها، وفقاً لمبادرة تعنى بالعدالة التصالحية الجنائية بشكل خاص، والتي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، والذي أضحت معه النيابة العامة السعودية أولى النيابات المطبقة لهذه السياسة الرائدة والتي تأتي تعزيزاً للدور الشرعي والواجب الإنساني والاجتماعي للنيابة العامة وحفاظاً على لبنات الأسرة الواحدة وعدم تفاقم الأمور وتطورها بشكل سلبي، وتماشياً مع رؤية المملكة (٢٠٣٠).