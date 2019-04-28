، "تنمية الروضة" بالدمام تطلق حزمة برامج لصيف 2019م ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف شغل وقت الفراغ لدى الشباب والفتيات.. فائدة وترفيه

تستعد لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في حي الروضة بالدمام لتقديم برامج مميزة تستهدف الشباب والفتيات خلال الإجازة الصيفية .

وقال المدير التنفيذي باللجنة عماد المبيض، إن خطة اللجنة خلال الإجازة الصيفية تتضمن عدة برامج ودورات متخصصة يستفيد منها الشباب والفتيات، فلدى (الروضة جيم) برنامج خاص للسباحة وكذلك اللياقة وإنقاص الوزن والألعاب المختلفة مثل الطائرة والسلة، ويستهدف النادي النساء والفتيات بإشراف كوادر سعودية ومدربات معتمدات .

وأكد المبيض أن لدى اللجنة نادي صيفي يستهدف قرابة 600 طالب يتكون من براعم وفتيان التنمية للمرحلة الابتدائية، وفرسان التنمية وفرسان التميز للمرحلة المتوسطة وشباب التنمية ورواد التميز للمرحلة الثانوية، ويحتوي النادي على برامج ثقافية واجتماعية ومهارية إضافة إلى رحلات مميزة للأماكن السياحة في المملكة.

وأضاف، لدى لجنة التنمية معهد تدريبي مميز (اصنع مهارة) والذي يقدم سلسلة دورات مهارية يستفيد منها الشباب من الجنسين.

وأشار المبيض إلى أن القسم النسائي باللجنة يتميز بفعاليات صيفية أبرزها مركز غراس الصيفي ويحمل مسمى لهذا العام مصنع غراس: (نبتكر، نصنع، نتأمل، ننتج، نسوق). ويستهدف الفتيات من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الجامعية، ويسعى إلى ترسيخ القيم الوطنية وصقل المهارات الشخصية ويستهدف 250 مستفيدة، وهناك برنامج الخوارزميات وهو برنامج ينمي لدى فتيات المرحلة الإبتدائية مهارات رياضية متقدمة ويستهدف 30 مستفيدة، وبرنامج حكايا وهو برنامج ينمي في الفتيات حب الاختراع والابتكار من خلال التعلم باللعب وتتعلم المستفيدة قصص من التاريخ مرتبطة بالمنتجات ومن خلاله تكتسب مهارات يدوية وفنية، بالإضافة إلى نشاطات متنوعة تفيدها في حياتها اليومية ويستهدف 80 مستفيدة .

وأكد أن هذه البرامج جاءت لتواكب تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- وكذلك احتياج وشغف الأهالي لاستغلال أوقات الشباب والفتيات خلال الإجازة الصيفية من خلال توفير بيئة مناسبة وبرامج تجمع بين الفائدة والترفيه.