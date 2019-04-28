، أمير الشرقية يسلّم الدفعة الأولى من وحدات "نساج تاون"  لمستفيدي "سكني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير سبل الرفاهية لأبناء الوطن

سلّم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد 100 وحدة سكنية لعدد من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، تمثل الدفعة الأولى من "مشروع نساج تاون" الواقع على أرض وزارة الإسكان في مدينة الدمام، وتطوره شركة رتال للتطوير العمراني.

وقدّم أمير المنطقة الشرقية التهنئة للمواطنين المستفيدين من برامج الدعم السكني، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- على توفير سبل الرفاهية لأبناء هذا الوطن.

وثمّن أمير الشرقية الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لخدمة المواطنين المسجلين في قوائمها، مشيداً بدورها المهم في تسهيل تملك المواطنين للمسكن الأول، وإطلاق العديد من المشاريع السكنية في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد فيها.

من جهته، عبر وزير الإسكان عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعاية حفل الافتتاح، وتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، مقدراً دعمه الكبير لقطاع الإسكان ومتابعته الدائمة للمشاريع السكنية في المنطقة الشرقية.

وقدم وزير الإسكان التهنئة للمواطنين الذين تسلموا وحداتهم السكنية، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الوزارة على توفير جميع الحلول السكنية والتمويلية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تسهيل تملك المواطنين للمساكن.

وقال الحقيل خلال كلمته في حفل التسليم: "إن وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج "سكني" اليوم تجني ثمار الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وذلك من خلال استمرار أعمال البناء في 46 مشروعاً، بدأ التسليم فيها قبل نهاية العام الماضي، ويتواصل اليوم في مشروع "نساج تاون"، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد تواصل عمليات التسليم في عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة".

وأضاف وزير الإسكان :هذه المشاريع لم تعد فللاً أو شققاً سكنية فقط، بل تجاوزت ذلك لتتحول إلى مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، بما يضمن أن تحوي جميع مقومات جودة الحياة، لافتاً إلى أنه في هذا المشروع على سبيل المثال وضع أمير المنطقة الشرقية حجر الأساس لمركز خدمات المشروع الذي يضم مسجداً، وحدائق عامة، ومرافق تجارية، ومركزاً للأهالي، وهو ما سيتم توفيره في جميع المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبدوره أعرب رئيس مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني عبدالله الفوزان عن اعتزازه برعاية ودعم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية لحفل التسليم، كما قدم الفوزان شكره وتقديره لوزير الإسكان على دعمه وتوجيهاته لإنجاز هذا المشروع المهم، معرباً عن فخره بمساهمة رتال للتطوير العمراني في مساندة مساعي حكومتنا الرشيدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن مشروع "نساج تاون" يعد من ضمن المشاريع السكنية المهمة على أرض وزارة الإسكان بمدنية الدمام، حيث يقع على مساحة 200 ألف متر مربع، ويوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، مؤكداً اكتمال العمليات الإنشائية في المشروع، وإنهاء التشطيب في المرحلة الأولى التي تضم 100 وحدة سكنية، واستمرار الإنجاز في ما تبقى من المراحل ليتم الانتهاء من المشروع كاملاً وتسليمه للمستفيدين قبل الوقت المحدد.

يذكر أن برنامج "سكني" الذي أطلقته وزارة الإسكان مطلع عام 2017 يوفر العديد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، حيث أعلن خلال المراحل الثلاث من البرنامج عن تخصيص أكثر من 782 ألف خيار سكني وتمويلي تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما أعلن البرنامج عن إطلاق أكثر من 70 مشروعًا سكنيًا توفر أكثر من 135 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.