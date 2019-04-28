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"السفر عبر الزمن"، دوماً كان حلماً يراود الجميع، لكن يبدو أن شركة "جوجل" الأمريكية ستحوله إلى واقع يمكن ممارسته عن طريق الهاتف الذكي.
وأشار موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص، إلى أن "جوجل" ستطرح تحديثاً لتطبيقها الخاصة بالملاحة وتصوير الأرض "جوجل إيرث تايم لابس" للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.
وأوضحت أن التحديث الجديد لـ"جوجل إيرث تايم لابس"، سيمكن المستخدمين من إمكانية الاطلاع على التغييرات التي شهدها أي موقع جغرافي على مدار 3 عقود، خلال الفترات من 1984 وحتى 2018.
كما يتضمّن إصدار "جوجل إيرث" الجديد، تحديثاً مرئياً يجعل عملية تصفح ومشاهدة صور الأرض أسهل.
وتعمل تقنية "جوجل إيرث تايم لابس"، إذا أدخل المستخدم إحداثيات أو عنوان منزله أو مكان عمله، فإن التطبيق سيعرض صور التغييرات التي شهدها هذا المكان خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي حال التفكير على نطاق أوسع، يمكن للمستخدم استكشاف الأماكن التي يرغب فيها أو يرشحها له "جوجل إيرث"، ويشاهد حرائق الغابات في جنوب أستراليا وذوبان الجليد في ولاية ألاسكا الأمريكية، وإزالة الغابات المطيرة ومشروعات التشييد العملاقة التي يجري العمل فيها.
مفاجأة.. من خلال هاتفك يمكنك السفر عبر الزمن والسر عند "جوجل"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-28
"السفر عبر الزمن"، دوماً كان حلماً يراود الجميع، لكن يبدو أن شركة "جوجل" الأمريكية ستحوله إلى واقع يمكن ممارسته عن طريق الهاتف الذكي.
وأشار موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص، إلى أن "جوجل" ستطرح تحديثاً لتطبيقها الخاصة بالملاحة وتصوير الأرض "جوجل إيرث تايم لابس" للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.
وأوضحت أن التحديث الجديد لـ"جوجل إيرث تايم لابس"، سيمكن المستخدمين من إمكانية الاطلاع على التغييرات التي شهدها أي موقع جغرافي على مدار 3 عقود، خلال الفترات من 1984 وحتى 2018.
كما يتضمّن إصدار "جوجل إيرث" الجديد، تحديثاً مرئياً يجعل عملية تصفح ومشاهدة صور الأرض أسهل.
وتعمل تقنية "جوجل إيرث تايم لابس"، إذا أدخل المستخدم إحداثيات أو عنوان منزله أو مكان عمله، فإن التطبيق سيعرض صور التغييرات التي شهدها هذا المكان خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي حال التفكير على نطاق أوسع، يمكن للمستخدم استكشاف الأماكن التي يرغب فيها أو يرشحها له "جوجل إيرث"، ويشاهد حرائق الغابات في جنوب أستراليا وذوبان الجليد في ولاية ألاسكا الأمريكية، وإزالة الغابات المطيرة ومشروعات التشييد العملاقة التي يجري العمل فيها.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
02:41 PM
تحديثاً لتطبيقها الخاص بالملاحة "جوجل إيرث تايم لابس" للهواتف الذكية
"السفر عبر الزمن"، دوماً كان حلماً يراود الجميع، لكن يبدو أن شركة "جوجل" الأمريكية ستحوله إلى واقع يمكن ممارسته عن طريق الهاتف الذكي.
وأشار موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص، إلى أن "جوجل" ستطرح تحديثاً لتطبيقها الخاصة بالملاحة وتصوير الأرض "جوجل إيرث تايم لابس" للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.
وأوضحت أن التحديث الجديد لـ"جوجل إيرث تايم لابس"، سيمكن المستخدمين من إمكانية الاطلاع على التغييرات التي شهدها أي موقع جغرافي على مدار 3 عقود، خلال الفترات من 1984 وحتى 2018.
كما يتضمّن إصدار "جوجل إيرث" الجديد، تحديثاً مرئياً يجعل عملية تصفح ومشاهدة صور الأرض أسهل.
وتعمل تقنية "جوجل إيرث تايم لابس"، إذا أدخل المستخدم إحداثيات أو عنوان منزله أو مكان عمله، فإن التطبيق سيعرض صور التغييرات التي شهدها هذا المكان خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي حال التفكير على نطاق أوسع، يمكن للمستخدم استكشاف الأماكن التي يرغب فيها أو يرشحها له "جوجل إيرث"، ويشاهد حرائق الغابات في جنوب أستراليا وذوبان الجليد في ولاية ألاسكا الأمريكية، وإزالة الغابات المطيرة ومشروعات التشييد العملاقة التي يجري العمل فيها.
، مفاجأة.. من خلال هاتفك يمكنك السفر عبر الزمن والسر عند "جوجل" ،
المصدر : الخليج 365
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