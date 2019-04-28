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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 3.324 مركبة نيسان "Urvan" موديل 2012 - 2018.
وقالت الوزارة: إن هذا الاستدعاء يأتي لاحتمالية ظهور صوت غير طبيعي من مقصورة المحرك، وإضاءة مصباح التحذير أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى خطر صعوبة توجيه المركبة.
ودعت التجارة إلى التحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لاستبدال المولد وسير المحرك وإجراء الاصلاحات اللازمة مجاناً.
صوت غير طبيعي من المحرك يدفع "التجارة" لاستدعاء 3.324 مركبة نيسانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-28
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 3.324 مركبة نيسان "Urvan" موديل 2012 - 2018.
وقالت الوزارة: إن هذا الاستدعاء يأتي لاحتمالية ظهور صوت غير طبيعي من مقصورة المحرك، وإضاءة مصباح التحذير أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى خطر صعوبة توجيه المركبة.
ودعت التجارة إلى التحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لاستبدال المولد وسير المحرك وإجراء الاصلاحات اللازمة مجاناً.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
02:36 PM
دعت إلى التحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة للاستبدال والاصلاح
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 3.324 مركبة نيسان "Urvan" موديل 2012 - 2018.
وقالت الوزارة: إن هذا الاستدعاء يأتي لاحتمالية ظهور صوت غير طبيعي من مقصورة المحرك، وإضاءة مصباح التحذير أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى خطر صعوبة توجيه المركبة.
ودعت التجارة إلى التحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لاستبدال المولد وسير المحرك وإجراء الاصلاحات اللازمة مجاناً.
، صوت غير طبيعي من المحرك يدفع "التجارة" لاستدعاء 3.324 مركبة نيسان ،
المصدر : الخليج 365
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