، صوت غير طبيعي من المحرك يدفع "التجارة" لاستدعاء 3.324 مركبة نيسان ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى التحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة للاستبدال والاصلاح

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 3.324 مركبة نيسان "Urvan" موديل 2012 - 2018.

وقالت الوزارة: إن هذا الاستدعاء يأتي لاحتمالية ظهور صوت غير طبيعي من مقصورة المحرك، وإضاءة مصباح التحذير أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى خطر صعوبة توجيه المركبة.

ودعت التجارة إلى التحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لاستبدال المولد وسير المحرك وإجراء الاصلاحات اللازمة مجاناً.