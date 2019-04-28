، هيئة الرياضة تعتمد مشروع زراعة ملعب نادي القادسية ،

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بدأت، يوم أمس، أعمال إعادة زراعة العشب الطبيعي للملعب الرئيسي لنادي القادسية، حيث تمت إزالة العشب بشكل كامل ليتم استبداله بعشب جديد إضافة إلى استبدال جميع شبكات الري وذلك وفقاً للأنظمة الحديثة، وسيكون العمل بمتابعة من وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة.
على الصعيد ذاته ستقوم إدارة النادي بإضافة بعض المشاريع التطويرية بالتزامن مع هذا المشروع ليصبح الملعب بإمكانه استقبال المباريات غير الجماهيرية على أرضه بتنفيذ كل متطلبات رابطة دوري المحترفين، وسيستغرق العمل بالمشروع ثلاثة أشهر، وذلك حتى 27 من شهر يوليو القادم.
من جانبه، قدم المهندس نشمي الشاطري مدير إدارة الصيانة بنادي القادسية شكره للهيئة العامة الرياضة بعد الموافقة على زراعة ملعب النادي بالعشب الجديد.
وتابع: أرضية الملعب سيتم تغييرها بالكامل، لتتماشى مع الأنظمة الحديثة المتبعة في ملاعب كرة القدم سواء من ناحية نوعية العشب الطبيعي المستخدم في الزراعة، أو من ناحية شبكات الري التي ستسهل أمر الصيانة الدوري للملعب.
وأضاف "الشاطري": لاعبو القادسية سيشعرون بفارق كبير بعد الانتهاء من أعمال زراعة وصيانة الملعب وسيجدون أرضية مغايرة للتدريب عليها، ونتمنى أن تسهم في إحداث الفارق على مستوى فرق كرة القدم بالنادي.
هيئة الرياضة تعتمد مشروع زراعة ملعب نادي القادسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-28
بدأت، يوم أمس، أعمال إعادة زراعة العشب الطبيعي للملعب الرئيسي لنادي القادسية، حيث تمت إزالة العشب بشكل كامل ليتم استبداله بعشب جديد إضافة إلى استبدال جميع شبكات الري وذلك وفقاً للأنظمة الحديثة، وسيكون العمل بمتابعة من وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة.
على الصعيد ذاته ستقوم إدارة النادي بإضافة بعض المشاريع التطويرية بالتزامن مع هذا المشروع ليصبح الملعب بإمكانه استقبال المباريات غير الجماهيرية على أرضه بتنفيذ كل متطلبات رابطة دوري المحترفين، وسيستغرق العمل بالمشروع ثلاثة أشهر، وذلك حتى 27 من شهر يوليو القادم.
من جانبه، قدم المهندس نشمي الشاطري مدير إدارة الصيانة بنادي القادسية شكره للهيئة العامة الرياضة بعد الموافقة على زراعة ملعب النادي بالعشب الجديد.
وتابع: أرضية الملعب سيتم تغييرها بالكامل، لتتماشى مع الأنظمة الحديثة المتبعة في ملاعب كرة القدم سواء من ناحية نوعية العشب الطبيعي المستخدم في الزراعة، أو من ناحية شبكات الري التي ستسهل أمر الصيانة الدوري للملعب.
وأضاف "الشاطري": لاعبو القادسية سيشعرون بفارق كبير بعد الانتهاء من أعمال زراعة وصيانة الملعب وسيجدون أرضية مغايرة للتدريب عليها، ونتمنى أن تسهم في إحداث الفارق على مستوى فرق كرة القدم بالنادي.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
02:18 PM
يستغرق ثلاثة أشهر.. وتهيئته لاستضافة مباريات الدوري
بدأت، يوم أمس، أعمال إعادة زراعة العشب الطبيعي للملعب الرئيسي لنادي القادسية، حيث تمت إزالة العشب بشكل كامل ليتم استبداله بعشب جديد إضافة إلى استبدال جميع شبكات الري وذلك وفقاً للأنظمة الحديثة، وسيكون العمل بمتابعة من وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة.
على الصعيد ذاته ستقوم إدارة النادي بإضافة بعض المشاريع التطويرية بالتزامن مع هذا المشروع ليصبح الملعب بإمكانه استقبال المباريات غير الجماهيرية على أرضه بتنفيذ كل متطلبات رابطة دوري المحترفين، وسيستغرق العمل بالمشروع ثلاثة أشهر، وذلك حتى 27 من شهر يوليو القادم.
من جانبه، قدم المهندس نشمي الشاطري مدير إدارة الصيانة بنادي القادسية شكره للهيئة العامة الرياضة بعد الموافقة على زراعة ملعب النادي بالعشب الجديد.
وتابع: أرضية الملعب سيتم تغييرها بالكامل، لتتماشى مع الأنظمة الحديثة المتبعة في ملاعب كرة القدم سواء من ناحية نوعية العشب الطبيعي المستخدم في الزراعة، أو من ناحية شبكات الري التي ستسهل أمر الصيانة الدوري للملعب.
وأضاف "الشاطري": لاعبو القادسية سيشعرون بفارق كبير بعد الانتهاء من أعمال زراعة وصيانة الملعب وسيجدون أرضية مغايرة للتدريب عليها، ونتمنى أن تسهم في إحداث الفارق على مستوى فرق كرة القدم بالنادي.
، هيئة الرياضة تعتمد مشروع زراعة ملعب نادي القادسية ،
المصدر : الخليج 365
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