جموع المواطنين يؤدون صلاة الميت ويوارون جثمان ضحية مركبة “أحد ثربان” الثرى

أدت جموع من المواطنين بمحايل عسير صلاة الميت بعد صلاة عصر اليوم على المواطنة قائدة مركبة حادث أحد ثربان، التي لقيت مصرعها أمس إثر اصطدام مركبتها بجدار، وتم دفنها بإحدى مقابر المحافظة. وقالت مصادر مقربة من ضحيتَيْ المركبة إن المتوفاة ومرافقتها شقيقتان، كانتا في طريقهما من جدة إلى محايل لحضور عقد قران ابن خالتهما الذي كان من المقرر أن يقام الاثنين المقبل.

وتعمل كل من الشقيقتين في مجال التمريض بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، وكانتا ترتادان الطريق بين الفينة والأخرى لزيارة أسرتهما التي تقيم بمحايل، إلا أن القدر كان أسرع لهما تلك المرة من وصولهما. وكانت مركبة الضحيتَيْن قد انحرفت عن مسارها؛ ما أدى إلى اصطدامها بالجدار، ثم احتراقها عصر أمس؛ ما تسبب في وفاة قائدتها، وإصابة شقيقتها بإصابات عدة؛ خضعت بسببها لعمليات عدة، ولا تزال ترقد بالعناية المركزة بمستشفى المجاردة العام.