هل يهجر السعوديون السينما بسبب أسعار التذاكر ؟

بعد مرور عام على افتتاح السينما في المملكة، أبدى عدد من الشباب السعودي المهتمين بمتابعة أفلام السينما استياءهم من أسعار التذاكر، التي تتراوح حاليا بين 70-100ريال للتذكرة، واعتبروا السعر في “هاشتاق تذكرة السينما”، مبالغا فيه مقارنة بالدول المجاورة. لا سيما أن الرئيس التنفيذي لشركة AMC آدم آرون توقع أخيرا إرتفاع سعر التذكرة إلى 35-45 دولاراً (130-170ريالا) خلال الأشهر القليلة القادمة ما يهدد بعزوف السعوديين عن دور العرض. من جهتهم، اعتبر سينمائيون سعوديون الحضور الجماهيري في دور العرض بجدة والرياض حاليا، مؤشر نجاح كبيرا، مقللين من أهمية أسعار التذاكر على الأقل في الوقت الحاضر، باعتبارها مشكلة مؤقتة ستنتهي بمجرد دخول شركات جديدة إلى سوق السينما السعودية.

من جهته، يقول الفنان الإعلامي طاهر بخش: “تكمن مشكلة السينما حالياً في سعر التذكرة الذي يتراوح بين 70-100ريال، فهو بالفعل مرتفع بالنسبة لرب أسرة يرغب في مشاهدة فيلم مع عائلته، وذلك بالمقارنة مع دول أخرى، إذ يتوجب على العائلة المكونة من 5 أشخاص دفع نحو 400-500 ريال في المرة الواحدة، مقابل مشاهدة فيلم لمدة ساعة ونصف، معتبرا المبلغ كبيرا بالنسبة للأسرة السعودية. واستدرك بخش: “أفضّل اصطحاب عائلتي للعشاء بهذا المبلغ في مكان فخم عوضا عن السينما، لاسيما أن بإمكان أي أسرة توفير سينما عائلية في المنزل عبر العروض التي توفر شاشات كبيرة بأسعار في متناول الجميع. ما يجنبهم دفع هذه المبالغ بين الحين والآخر”. فيما يرى المخرج والمنتج السينمائي راكان النغيمشي أن انتعاش سوق السينما في السعودية سيؤدي حتما إلى دخول شركات جديدة للسوق، وستشتعل المنافسة في ما بينها، ما يصل في النهاية لخفض التذاكر لتصبح بأسعار معقولة لا ترهق كاهل الأسرة السعودية.