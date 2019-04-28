صحة الجوف: إنقاذ طفلين خلال 24 ساعة ابتلعا أجسامًا غريبة

خرجا من المستشفى
نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، في إنقاذ طفلين خلال 24 ساعة، ابتلعا أجسامًا غريبة، ما أدى إلى توقف التنفس لديهما.
وقالت مديرية الشؤون الصحية في الجوف، إنه تم استخراج جسم غريب من طفلين الأول (٦ أشهر)، تم تحويله من مستشفى النساء والولادة، فيما تم تحويل الطفل الثاني (6 سنوات) من مستشفى عرعر.
وأظهرت الأشعة في الحالتين وجود جسم غريب أدى إلى انسداد مدخل المريء، وتسبب في مشكلات تنفسية، فيما تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الصدر من استخراج الأجسام باستخدام المنظار دون أي تأثيرات جانبية.
وأكدت «صحة الجوف» أن الطفلين في حالة صحية جيدة وخرجا من المستشفى، بعد أن وصلت الحالة الأولى في خطر بالغ.
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