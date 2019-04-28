«الداير» تستعدّ لاستقبال رمضان بإنارة الشوارع وتكثيف الرقابة على الأسواق

بدأت بلدية محافظة الداير بمنطقة جازان، استعداداتها لشهر رمضان للعام الحالي 1440هـ، بتركيب عدد من لمبات الزينة لـ310 أعمدة إنارة في مداخل المحافظة وشوارعها والحدائق العامة، إضافة إلى تكثيف أعمال الصيانة والأعمال الكهربائية.

وتأتي هذه الأعمال حرصًا من البلدية على استقبال شهر رمضان بأفضل الاستعدادات، وإظهار أحياء المدينة في أفضل حُلَة، من خلال تزيين الشوارع وأسواق ومنتزّهات ومداخل المحافظة؛ باستخدام وسائل الزينة، كما رسمت البلدية أيضًا خطتها لتكثيف أعمال النظافة طوال الشهر الكريم، وعمل خطة للرقابة الصحية على فترتين صباحية ومسائية.

وفي إطار استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم، قامت بلدية المحافظة بتكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، ورفع تقارير بالجولات الميدانية المنظمة على مدار الساعة.

ومن ناحيته، أكّد رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أنه تم استكمال الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم من خلال تكثيف أعمال الفرق الميدانية والجولات التفتيشية على الأسواق والمتاجر والمستودعات والمطاعم والمخابز وأسواق الخضار ونقاط السلخ في المنادي؛ للتأكّد من توفر الاشتراطات الصحية وسلامة الأطعمة والسلع المقدمة للمواطن والمقيم، ومصادرة المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات صحية على الرقم 940.