مركز الفلك الدولي يتوقع غرة رمضان في غالبية العالم الإسلامي

توقّع مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، أن يكون يوم الإثنين الموافق 06 مايو، هو بداية شهر رمضان في غالبية العالم الإسلامي.

وقال، إن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلاميّ يوم الأحد 07 إبريل 2019، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440هـ يوم الأحد 05 مايو. مشيرًا إلى أنه يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجرّدة في ذلك اليوم، أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وأضاف: وبإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم الأحد 05 مايو، نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب إفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًّا من وسط قارتي أمريكا.

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وتابع مدير مركز الفلك الدوليّ، أن وضع الهلال بعد غروب شمس يوم الأحد 5 مايو في بعض المدن العربية والإسلامية، يكون كالتالي:

في جاكرتا، يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 13 ساعة و37 دقيقة. في أبوظبي، يغيب القمر بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 16 ساعة و39 دقيقة. في مكة المكرمة، يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و17 دقيقة. في عمّان، يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و43 دقيقة. في القدس، يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و43 دقيقة. في القاهرة، يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و49 دقيقة. في الرباط، يغيب القمر بعد 34 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 19 ساعة و43 دقيقة.

ورؤية الهلال يوم الأحد في كلّ من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة والرباط، ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.