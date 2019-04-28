السعودية اليوم / أمانة جدة تُكمل استعداداتها لخطة الرقابة الصحية خلال رمضان المبارك



جدة 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1440هـ، والمتزامن مع حلول إجازة الصيف، وذلك من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتفتيش على محلات الصحة العامة والتي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية لحماية سلامة وصحة سكان وزوار محافظة جدة.

واعتمدت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات المختصة الخطة الميدانية السنوية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" لتكثيف أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمباسط الرمضانية وأسواق النفع العام خلال شهر رمضان، مشددة على أن جولاتها ستشمل المنشآت الغذائية على الواجهة البحرية، والشاليهات والمطاعم الواقعة على المحاور والشوارع الرئيسية وداخل المراكز التجارية، كما ستستهدف الحملات المكثفة استراحات الأسماك، ومحلات بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها إلى جانب محلات بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار.

وبينت أمانة جدة أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة الرقابة الميدانية في المواقع المتوقع أن تشهد كثافات عالية، والتمشي مع التوقيتات الملائمة لمتغيرات شهر رمضان مع عدم الإخلال بالخطة التشغيلية الأساسية ودعم الفرق بما يلزم من العمالة الإضافية والمعدات، والعمل خلال فترتين يومياً طيلة شهر رمضان.

وشكلت أمانة محافظة جدة لجان ميدانية للقيام بالجولات الرقابية على البسطات الرمضانية لاسيما الموسمية منها، للتأكد من استيفاء الشروط الصحية كافة، إلى جانب تكليف فرقة مختصة لأعمال الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط غير النظامية في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها.

كما ستحشد الأمانة الطاقات البشرية كافة والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين المكلفين من منسوبي إدارة الأسواق والمسالخ والتنسيق مع إدارتي النظافة والوقاية الصحية لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.

وتهيب أمانة محافظة جدة بالسكان ضرورة دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق الاتصال بعمليات الأمانة 940 أو من خلال تطبيق البلاغات بلدي 940 على الهواتف الذكية.

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13:30ت م

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