السعودية اليوم / أمير الباحة يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة المعين حديثاً



الباحة 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة وسام بن أحمد القاسم المعين حديثاً.

وفي بداية اللقاء هنأ سمو أمير منطقة الباحة القاسم، بتعيينه مديراً لفرع مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالباحة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بالمنطقة.

وأشاد سموه بما تبذله الهيئة ومنسوبوها من جهود توعوية وتثقيفية في المجتمع لأداء رسالتها في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

من جانبه، أعرب القاسم عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على الاستقبال، واهتمامه بأعمال الهيئة في المنطقة.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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13:28ت م

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