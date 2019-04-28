السعودية اليوم / جامعة نجران تدشن مكتباً خاصاً لمتابعة تحقيق رؤية المملكة 2030



نجران 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

دشنت جامعة نجران، ممثلة في وكالة التطوير والجودة، مكتباً خاصاً بالجامعة يعمل على متابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني وجميع البرامج والأولويات الوطنية التي تخدم تحقيق رؤية المملكة 2030 بالجامعة.

وأصدر معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، قراراً يقضي بإنشاء المكتب في إطار تبني الجامعة لتطلعات رؤية المملكة 2030، والتعريف بمحاور وأهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور وحدات الجامعة في تحقيقها من خلال عقد اللقاءات، وورش العمل التي تسهم في التعريف بالرؤية، والمساهمة في بناء وموائمة الخطة الاستراتيجية للجامعة لتحقيق أهداف الرؤية وبرامجها التنفيذية، إضافةً إلى التعاون الكامل والتنسيق المستمر مع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم، وكذلك تقديم التدريب والدعم الفني للوحدات الأكاديمية والإدارية فيما يتعلق باستراتيجية المبادرات، والتعاون مع وحدات الجامعة المختلفة في إعداد خططها الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ونص القرار على تزويد المكتب بمؤشرات الأداء بالتنسيق مع وحدة الأداء بالجامعة، ودعم كافة وحدات الجامعة على تقديم المبادرات التي تسهم في تحقيق الرؤية واستقبال المبادرات والمشاريع من وحدات الجامعة المختلفة والرفع بالواعد منها لدعمها، والعمل كحلقة وصل بين الجامعة والجهات الداعمة "كوزارة التعليم" والجهات ذات العلاقة بشقيها الحكومي والخاص وفق إطار الرؤية، وكذلك الإشراف على تنفيذ مبادرات وحدات الجامعة المختلفة، والتأكد من توافقها مع حوكمة إدارة المبادرات المعتمدة بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم.

كما نص القرار على متابعة تنفيذ وإنجاز مبادرات الجامعة التي حظيت بالموافقة النهائية، وتم اعتمادها من مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة وإعداد تقارير الأداء الدورية الخاصة بها، وتشجيع ونشر ثقافة الاقتصاد المعرفي بين منسوبي الجامعة، ودعم ورعاية ريادة الأعمال والمبدعين واحتضان المشروعات ذات القيمة العلمية والاقتصادية.

// انتهى //

13:27ت م

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