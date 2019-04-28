السعودية اليوم / جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة الخيرية تقيم حفلها التعريفي بأنشطتها وفعالياتها



جدة 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

أقامت جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة الخيرية بمنطقة مكة المكرمة أمس, حفلها التعريفي بأنشطتها وفعالياتها ومشاريعها القائمة والخدمات التي قدمتها للآباء والأمهات من كبار السن وبيان حقوقهم كجزء لا يتجزأ من المجتمع وذلك بـ "الردسي مول" بجدة، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبد الله بن أحمد آل طاوي، وعدد من ممثلي الجهات الخيرية والاجتماعية.

واستهل الحفل بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية أحمد بن ناصر العبيكان أبرز خلالها التطور الكبير الذي تشهده الجمعية عبر إقامتها للعديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والشراكات المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص مشيدًا بالدور الذي تمثله وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تجاه الجمعيات الخيرية.

من جانبها قدمت مديرة الجمعية هناء الطويقين عرضًا حول الأداء الذي تقدمه الجمعية وينعكس على ما تصبو إليه، إضافة لتنفيذها المشاريع والبرامج والأنشطة التي تتناسب مع احتياجات المسنين وتغطية الخدمات المقدمة لهم.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل ما بين المجس الحجازي والعرض الفني المسرحي والمزمار وفرقة كوميدي كلوب ومشاركه نخبه من الفنانين ومسابقات لكبار السن.

كما جرى في ختام الحفل شركاء الجمعية والداعمين لها ومنسوبيها .

// انتهى //

13:22ت م

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