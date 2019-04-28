السعودية اليوم / "الصحة" تؤكد أهمية التطعيمات وعدم تأخيرها



الرياض 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

أكدت "وزارة الصحة" أهمية أخذ التطعيمات والتحصينات للوقاية من الأمراض كونها هي حجر الأساس للصحة العامة، ووسيلة يتم بواسطتها حماية الشخص من الإصابة بالأمراض المعدية، والوسيلة الأولى لوقاية الأطفال ومساعدة أجسامهم على مقاومة الأمراض والأوبئة، لافتة إلى عدم تأخيرها إلا إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية أو كان مريضاً بدرجة تستدعي إدخاله المستشفى.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الأسبوع العالمي للتحصينات، حيث نشرت "الصحة" على حسابها في تويتر العديد من النصائح الهامة التي تؤكد أهمية التحصينات، وتصحح العديد من المفاهيم الخاطئة لدى الكثيرين، وذلك من خلال إطلاقها لوسم # الأسبوع _ العالمي للتحصينات، حيث بينت بأن اللقاحات أمنة جداً، مشيرة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت عدم وجود رابط بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحد.

وقالت: إن التطعيم يعني حياة أفضل، والتطعيمات تعني مستقبل آمن لأطفالنا والأجيال القادمة، وأن الفئات المستهدفة هي الرضع، والأطفال، وكبار السن، والنساء الحوامل، والمصابون بأمراض مزمنة، والحجاج، إضافة إلى المسافرين إلى أماكن موبوءة.

وأضافت أن أكثر الفئات حاجة إلى التحصين المصابون بالأمراض المزمنة والأمراض المناعية وكبار السن، بخاصة في حالة انتشار وباء معين، وأن البيانات المتاحة من الدراسات والمراجعات العلمية تشير إلى أن التطعيمات في وقت واحد ليس لها آثار ضارة على الجهاز المناعي الطبيعي للأطفال، مبينة أن التحصين ليس حكرًا على سن الطفولة، فلا بد من حصول البالغين على لقاح لبعض الأمراض مثل الالتهاب الكبدي ب، العنقز، الانفلونزا، الحُمى الشوكية.

وحذرت "الصحة" من بعض المفاهيم الخاطئة واعتقاد البعض بأن الأمراض التي تستخدم لها هذه اللقاحات قد بدأت بالفعل بالاختفاء قبل إدخال اللقاحات، بسبب ارتفاع مستوى النظافة الصحية، وأن الدراسات والتقارير المنشورة في هذا المجال أثبتت إمكانية عودة الأمراض في حال تم إيقاف استخدام لقاحاتها.

مما يذكر أن أهمية التطعيمات والتحصينات تكمن في الحفاظ على صحة المجتمع، والحماية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وتقليلها، والحماية من مضاعفات الأمراض كشلل الأطراف أو فقدان السمع أو تلف الدماغ، وأن الدراسات والمراجعات العلمية تشير إلى أن التطعيمات في وقت واحد ليس لها آثار ضارة على الجهاز المناعي الطبيعي للأطفال.

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13:22ت م

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