السعودية اليوم/ الأمير سعود بن نايف يرأس اجتماع مجلس المنطقة التاسع



الدمام 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة بعد غدٍ ، جلسة مجلس المنطقة الشرقية التاسع من دور الانعقاد السابع، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بديوان الإمارة بالدمام .

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيَّل، أنه سيتم خلال هذه الجلسة عرض نسب إنجاز المشاريع الحكومية المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي 1440/ 1441هـ .

// انتهى//.

13:13ت م

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