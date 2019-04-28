السعودية اليوم / ‏"إدارة المبيعات الحديثة" دورة تدريبية بمحافظة فرسان غداً



جيزان 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 أبريل 2019 م واس

تنظم إدارة التدريب والتوطين بغرفة جازان بالتعاون مع الكلية التقنية في محافظة فرسان وصندوق الموارد البشرية "هدف" يوم غدٍ، , ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين "مكن لمستقبل زاهر", دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المبيعات الحديثة"، وذلك بمقر الكلية التقنية بفرسان.

وتهدف الدورة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى إكساب المشاركين المهارات المعرفية، وأسس وطرق البيع الحديثة، والفرق بين التسويق والبيع ومراحل عملية البيع، وكيفية إقناع العميل بالمنتج والخدمة، وطرق الحوار ومهارات التعامل مع العميل.

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13:01ت م

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