

الطائف 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا تضمن نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على محافظات الطائف وتربة والخرمة والمويه وميسان، ومراكز الهدا والشفا وشقصان وظلم، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني " www.998.gov.sa" ، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للإطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .

// انتهى //

13:01ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / في تنبيه للأرصاد .. نشاط للرياح السطحية مع فرصة لتكون السحب الرعدية على الطائف وماجاورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.