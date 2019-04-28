السعودية اليوم / أمير الرياض يستقبل سفير موريتانيا لدى المملكة



الرياض 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، سفير جمهورية موريتانيا لدى المملكة محمد الأمين الشيخ .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات.

// انتهى //

12:56ت م

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