السعودية اليوم / 10 قتلى والآف المشردين في فيضانات باندونيسيا



جاكرتا 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

قتل عشرة أشخاص على الأقل وفقد ثمانية آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة الاندونيسية، بحسب ما أفادت السلطات، الأحد.

وتم إجلاء نحو 12 ألف شخص فيما تضرر العديد من المباني والجسور والطرق بسبب الاحوال الجوية السيئة، التي أثرت على تسع مناطق وبلدات في مقاطعة بينغكولو، بحسب مسؤولين. وانحسرت المياه في بعض المناطق، إلا أن مسؤولين حذروا من أن حجم الضرر لم يعرف بعد وأن بعض المناطق لا تزال مقطوعة عن باقي البلاد.

وأدت فيضانات في أنحاء من العاصمة جاكرتا هذا الأسبوع، إلى مقتل شخصين على الأقل، وأجبرت أكثر من ألفين آخرين على الفرار من منازلهم.

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12:38ت م

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