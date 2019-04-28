

مابوتو 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات شمال موزمبيق اليوم، بعد ثلاثة أيام من وصول الإعصار "كينيث" الذي ضرب الساحل وتسبب في مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، وتدمير آلاف المنازل.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سافيانو أبريو: "الأمطار تهطل بغزارة الآن في بيمبا وكابو ديلجادو، وقد غمرت المياه بالفعل بعض مناطق المدينة"، مضيفًا أن ارتفاع منسوب المياه اقترب من المتر في بعض المناطق، ولا تزال مستوياتها ترتفع بصورة سريعة، ومتوقعًا حدوث فيضانات مدمرة في بيمبا. ويجري تعبئة فرق البحث والإنقاذ. ووفقًا لهيئة إدارة الكوارث، لقي خمسة أشخاص حتفهم، في موزمبيق وثلاثة في جزر القمر منذ وصول الإعصار إلى اليابسة الأسبوع الماضي.

ولفتت منظمة إغاثية إلى وقوع دمار واسع في الكثير من المناطق بشمال موزمبيق، موضحة أن نحو 700 ألف شخص تضرروا جراء الإعصار في إقليم كابو ديلجاد.

// انتهى //

12:34ت م

0051





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فيضانات جراء الأمطار الغزيرة شمال موزمبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.