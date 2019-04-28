السعودية اليوم / أمطار على محافظة الخرمة وشمال شرق الطائف



الطائف 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

هطلت مساء أمس، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الخرمة والأجزاء الواقعة شمال شرق محافظة الطائف، شملت مراكز القريشيات، ورضوان، وأم الدوم، والعطيف، والأجزاء المجاورة لها، سالت على آثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد

// انتهى //

12:33ت م

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