السعودية | حادث مروري مروع يقتل ويصيب 5 طلاب في بارق

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:12 مساءً, 28 أبريل 2019 م توفي طالبان فيما أصيب ثلاثة آخرين في حادث مروري مروع على طريق قرى صعبان جنوب محافظة بارق بمنطقة عسير. وكان الطلاب يستقلون مركبتين بعد خروجهم من قاعات الاختبارات، ليصطدما بعدها ببعضهم وجه لوجه، أسفر عن وفاة طالبين في الحال، وتعرض ثلاثة أخرين لإصابات وصفت بالحرجة وتم نقلهم على إثرها لمستشفى المجاردة العام بواسطة فرق الهلال الأحمر.

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