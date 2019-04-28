مركز الفلك الدولي يحدد موعد أول أيام شهر رمضان

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

توقع المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن يكون الاثنين المقبل الموافق 6 من شهر مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكر عودة أن هناك إمكانية كبيرة لرؤية الهلال يوم الأحد الخامس من مايو من الدول الإسلامية بالعين المجردة، أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

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وأضاف “نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية؛ في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب إفريقيا ومعظم الولايات المتحدة”.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الفلك الدولي سيقوم بتحري هلال رمضان يوم الأحد 5 مايو؛ وذلك من ساحة فندق ميركيور في جبل حفيت الواقع في مدينة العين في دولة الإمارات، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء، ويشارك في الرصد ممثلون من بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة، والدعوة عامة وللعائلات.

وللتعرف على نتائج رصد هلال رمضان، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان التالي:(هنا).