هل يمكن التفويض لاستلام جواز السفر؟ البريد السعودي يجيب

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح البريد السعودي أنه يمكن تفويض أحد الأشخاص لاستلام الجواز برمز التسليم المرسل على الجوال الخاص بمقدم الطلب، أو صاحب الوثيقة الفعلي.

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وجاء توضيح البريد السعودي خلال رده على استفسار عبر حساب “خدمة العملاء” بـ “تويتر”، بشأن إمكانية حضور ولي الأمر عند استلام الجواز عن طريق خدمة “واصل”، والمتطلبات الخاصة بعملية تسلم الوثيقة.

وقال حساب خدمة العملاء: إنه “بعد تأكيد طلب الوثيقة من خلال بوابة أبشر واختيار توصيلها عن طريق خدمة واصل، يتم تسليمها لصاحب الوثيقة الفعلي، أو مقدم الطلب من خلال بوابة أبشر، كما يمكنك تفويض من ينوب عنك بالاستلام برمز التسليم المرسل على جوالك”.