الان تتابع بالصور: التعليم تنمي مهارات موظفيها في الصحافة الحديثة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدمام- الخليج 365: نفذت وزارة التعليم برنامجاً تدريبيا لموظفيها في الصحافة الحديثة عبر برنامج القوالب الصحفية الحديثة للأخبار في مدينة الدمام. Advertisements وأشرفت الإدارة العامة للتطوير الإداري بوكالة الموارد البشرية على البرنامج الذي يهدف إلى تطوير مهارات الموظفين الإداريين. الجدير بالذكر أن هذه الدورة قدمها المدرب د/ اسامة ابو المكارم كما اشترك في الدورة عدد من الإعلاميين أغلبهم من النساء.

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