تفكيك عصابة للمقامرة عبر الانترنت بفيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الشرطة في فيتنام على 22 شخصا على صلة بعصابة للقمار جمعت 1,3 مليار يورو، في أكبر حملة تستهدف المقامرة عبر الانترنت في البلاد.

وقال موقع «في إن إكسبريس» الفيتنامي الإخباري إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه بهم في تسهيل مراهنات من خلال موقع «إف إكس إكس 88 دوت كوم» الالكتروني، وذلك في سلسلة من المداهمات الأسبوع الماضي في البلاد.

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ويقدم الموقع الذي لم يحجب بعد، ألعاب القمار الخاصة بالرياضة، واليانصيب وأيضا «كازينو» للقمار.

ولم يتسن التوصل لمسؤولي وزارة الأمن العام للتعقيب.

وكان القمار مقننا بشكل جزئي في تلك الدولة الشيوعية في 2017، ويسمح الآن بإجراء أعمال المراهنة على المباريات الرياضية، كما جرى تدشين برنامج تجريبي يسمح للمواطنين بالمقامرة في الملاهي الليلية، أما في السابق لم يكن مسموحا سوى لحاملي جوازات السفر الأجنبية بالمقامرة.