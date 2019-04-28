اكتشاف مجرة جديدة بمحض الصدفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتشف الفلكيون مجرة جديدة عن غير قصد أثناء دراستهم جزءا من درب التبانة، بحسب موقع Digital Trends. وأثناء دراسة علماء الفلك للنجوم القزمة البيضاء في المجموعة الكروية، رصدوا مجموعة من النجوم الباهتة، ولكن عندما أجروا المزيد من الفحوصات على درجة السطوع ودرجات الحرارة أدركوا أن هذه النجوم لم تكن جزءا من المجموعة الكروية، بل كانت في الواقع أبعد بكثير، حيث كانت النجوم التي رصدت حديثا تبعد ملايين السنين الضوئية، وهي جزء من مجرة صغيرة نسبيا لا يتجاوز طولها 3000 سنة ضوئية.

وتصنف المجرة الجديدة على أنها مجرة كروية قزمة، وسميت (بدن 1) باسم مكتشفها، العالم الفلكي في المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية.