العثور على لوحة للفنان بانسكي باليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة عثرت السلطات المحلية باليابان على لوحة للفنان بانسكي. وبحسب موقع إندبينت الإخباري فإن أسلوب رسم اللوحة يشبه إلى حد كبير لوحة الفنان الأخرى المعروفة بعنوان (Umbrella rat). وعثر على اللوحة في محطة مترو في طوكيو. وصرحت عمدة مدينة طوكيو يوريكو أن اللوحة كنز فني لا يقدر بثمن، وقررت السلطات الاحتفاظ بها. يذكر أن بانسكي فنان جرافيتي، ويستخدم اسما مجهولا في أعماله، وهو حاصل على عدد من الجوائز، وتصل قيمة أعماله إلى ملايين الدولارات.



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