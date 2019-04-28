بناء مطاحن يكشف عن محاجر أثرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أثناء أعمال لبناء مطاحن هوائية في جزيرة وابية اليونانية اكتشفت محاجر أثرية في اليونان، وذلك بحسب موقع Archaeology. وعثر على المحجر الأول في الجزء الجنوبي من الجزيرة، واحتوى على أوجه منحوتة من الصخور، إضافة الى أعمدة مصنوعة من الرخام. واحتوى المحجر الثاني على أوجه صخرية منحوتة أصغر في الحجم، وأنواع عدة من الصخور والمعادن، والتي انكشفت بسبب السيول، وتقع بالقرب من مناطق المحاجر. يذكر أن الرخام المستخدم في بناء أعمدة المحاجر في اليونان نقل إلى روما واستخدم في بناء أعمدة مدينة أغورا الأثرية.



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