السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أجري كثير من الدراسات في محاولة لفهم ظاهرة ممارسة العنف اللفظي والجسدي على الآخرين، وفقا لموقع Houston Chronicle للأخبار. وكان أحد الاكتشافات المفاجئة دراسة مقدمة من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في ولاية كاليفورنيا، حيث حللت الدراسة بيانات 4,300 طالب من المدارس الحكومية في مدينة هيوستن ومقاطعة لوس أنجلوس وبرمنجهام ألاباما الأمريكية، ووجدت أن 1 من كل 3 طلاب من الذين أجريت عليهم الدراسة تعرضوا وبشكل متواصل لإصابات طلق نار وطعنات سكاكين وإصابات من اعتداءات أخرى خارج المدرسة تطلبت عناية طبية. ولاحظ المعلمون أن الطلاب الذين عانوا من الإصابات العنيفة خارج محيط المدرسة لم يكونوا قادرين على التركيز في الحصص. وفسرالباحثون سبب سلوك المتنمرين العنيف بأنه يعود لكونهم ضحايا حوادث عنف في الأصل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتنمرون يتعرضون لإصابات أكثر عنفا من غيرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.