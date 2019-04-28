70 أجنبيا بدوري البلد المصدر للنجوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ساوباولو

فيما تمثل الأندية البرازيلية مصدرا رئيسا للمواهب في الأندية الأوروبية والآسيوية وأفريقيا وأمريكا، يشهد الدوري البرازيلي في الموسم الجديد غزوا أجنبيا كبيرا للمحترفين الأجانب. وانطلق الدوري البرازيلي أمس بمشاركة 20 ناديا، تضم بين صفوفها نحو 70 محترفا أجنبيا.

ويأتي العدد الأكبر من قائمة الأجانب من الأرجنتين المنافس والخصم اللدود للكرة البرازيلية.

كما يبرز المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، كمدرب أجنبي وحيد في الدوري، حيث يقود فريق سانتوس الأكثر استحواذا على النجوم الأجانب، إذ تضم صفوفه 8 أجانب، مقابل 7 لاعبين في كل من كورينثيانز وإنترناسيونال.

وفي المقابل، تخلو صفوف فريقين فقط هما باهيا وسييارا من أي لاعبين أجانب.

الحضور الأبرز بالدوري البرازيلي

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-الأرجنتين 17 لاعبا

-كولومبيا 16

-الأوروجواي 11

-الباراجواي 10

-تشيلي وفنزويلا 4

-كوستاريكا وبوركينافاسو 1