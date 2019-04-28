أمريكا تدعو تركيا لحل قضية موظف القنصلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

دعت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا إلى حل بطريقة عادلة لقضية موظف بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول يدعى «ميتي كانتورك»، تردد أنه تم توجيه تهمة الإرهاب إليه، وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن تركيا تشتبه في وجود صلات بين كانتورك ورجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة «لم تشاهد دليلا موثوقا»، على أن كانتورك تورط في أنشطة غير قانونية، مضيفا أن لديه العديد من الاتصالات كجزء من مهنته المستمرة منذ 30 عاما.

يذكر أن كانتورك هو ثالث موظف في القنصلية الأمريكية تعتقله الحكومة التركية بتهم تتعلق بجولن.