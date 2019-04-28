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“السعودية” أحدث أسعار الذهب الآن في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 28 إبريل 2019

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الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا “عرب نيوز” قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم الأحد 28-4-2019  في ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

تحتوي المقالة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الدينار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي، كما يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت، وتحتوي أيضا ًعلي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق السعودي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت المملكة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية 

الذهب

السعر بالريال السعودي

السعر بالدولار الأمريكي

أسعار الذهب عيار 24 155.16 ريال $41.38
أسعار الذهب عيار 22 142.23 ريال $37.93
أسعار الذهب عيار 21 135.77 ريال $36.21
أسعار الذهب عيار 18 116.37 ريال $31.04
أسعار الذهب عيار 14 90.51 ريال $24.14
أسعار الذهب عيار 12 77.58 ريال $20.69
أسعار أوقية الذهب 4.825 ريال $1.287
أسعار جنيه الذهب 1.086 ريال $289.66
أسعار كيلو الذهب 155.158 ريال $41.379
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