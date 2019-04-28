، "السليمان": سأقيل هؤلاء لو ملكت قرار الإعلام .. ولهذا كان ولي العهد جريئاً جداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحدّث عن ميوله الرياضية و"الصحة" والنفط وقال: جعجعة في "التعليم" وفقاعات!

انتقد الكاتب الصحفي خالد السليمان؛ أداء وزارة التعليم، معتبراً أنها خذلته ولم تقدم حتى الآن الشيء المرجو -على حد قوله-؛ مستشهداً في هذا الصدد بالمثل "نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً".

وتساءل "السليمان"؛ في لقاءٍ خاص على القناة السعودية الأولى، أمس، قائلاً: "ما الذي تغيّر من واقع التعليم؟ الأسرة لديها أبناء في المدرسة، عندما أسمع عن مبادرات وبرامج وزارة التعليم ولكن لا أشاهدها منعكسة على أبنائي في المدرسة، هذا يدل على أن التطور بطيء ومازال دون المأمول".

وانتقد وزارة الصحة؛ لافتاً إلى أن الإنسان مازال يعاني من أجل الحصول على سرير أو موعد مع طبيب إلا إذا كانت لديه "واسطة"، لكنه أشاد في المقابل بتطور المراكز الصحية في الأحياء، داعياً إلى وضوح وشفافية أكبر في خطط الوزارة.

وبخصوص نجوم ومشاهير "السوشيال ميديا"، اعتبرهم "السليمان"؛ مجرد "فقاعات"، مشيراً إلى أن تأثيرهم مؤقت ومحدود بفئات عمرية محدّدة.

ولفت "السليمان"؛ إلى أن الإعلام السعودي -مع الأسف- لا يؤثر خارجياً بنفس مستوى التأثير السياسي والاقتصادي للمملكة، مشيراً إلى أن أول قرار سيتخذه لو امتلك القرار الإعلامي هو فصل الكثير من رؤساء التحرير وتغيير نظام المؤسسات الصحفية.

وقال: "والله نخجل أحياناً عندما نقرأ مستوى وترتيب بعض عناوين الصحف، ونخجل من المقالات والافتتاحيات التي لا يمكن أن تعبّر عن سياسة المملكة ومستوى التقدم الحاصل في المجتمع السعودي".

وكشف "السليمان"؛ عن ميوله الرياضية بتشجيعه وأسرته نادي النصر، معبراً عن استيائه الشديد من ممارسة التدخين في الملاعب، وطالب بتخصيص أماكن لغير المدخنين فيها.

ولفت إلى أن النفط كمصدر دخل؛ قد يفقد قيمته ولن يستمر للأبد، مشيراً إلى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان جريئاً جداً في أن نخرج من قيود الاعتماد على النفط، مشيداً بالمجتمع السعودي الذي أظهر قدرة مذهلة في التكيُّف ومواءمة هذه الخطط الطموحة.