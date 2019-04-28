، قصر اليمامة .. خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

جرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض أبرز الترتيبات بخصوص قمة العشرين المقبلة التي ستُعقد في اليابان.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، ومدير عام شعبة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية هيروشي أوكا وعدد من المسؤولين.