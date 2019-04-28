، الدفاع المدني يستعرض خطته لشهر رمضان بمكة والمدينة في مؤتمر صحافي غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - للحفاظ على سلامة المعتمرين في العاصمة المقدّسة وزوّار المسجد النبوي الشريف

تعقد المديرية العامة للدفاع المدني، غداً، مؤتمراً صحافياً بالعاصمة المقدّسة؛ لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين في العاصمة المقدّسة وزوّار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات في خطة هذا العام وما تمّ اتخاذه من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع أيّ حالات طارئة- لا قدّر الله.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي؛ أنه سيشارك في المؤتمر الذي يُقام في الساعة الرابعة عصراً بمقر هيئة تطوير مكة المكرّمة، مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة اللواء سالم المطرفي؛ ومدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، اللواء عبدالرحمن الحربي.