محمد بن مسعود - الدمام - إسعاف الهلال الأحمر نقل المصابين لمستشفى المجاردة توفي طالبان من مدرسة صهيب بن سنان ببارق، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مروري عبارة عن تصادم مركبتين في صعبان ببارق. ونقلت إسعافات الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى المجاردة. ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال ورودها. وفاة طالبيْن وإصابة 3 في تصادم مروري بـ"صعبان بارق" عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-04-28 توفي طالبان من مدرسة صهيب بن سنان ببارق، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مروري عبارة عن تصادم مركبتين في صعبان ببارق. ونقلت إسعافات الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى المجاردة. ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال ورودها. Advertisements 28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440 11:54 AM إسعاف الهلال الأحمر نقل المصابين لمستشفى المجاردة إسعاف الهلال الأحمر نقل المصابين لمستشفى المجاردة توفي طالبان من مدرسة صهيب بن سنان ببارق، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مروري عبارة عن تصادم مركبتين في صعبان ببارق. ونقلت إسعافات الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى المجاردة. ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال ورودها. ، وفاة طالبيْن وإصابة 3 في تصادم مروري بـ"صعبان بارق" ،

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