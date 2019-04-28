، "النصر" يعلن عن ملاحقة المسيئين قضائيًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - جماهيره تنبري في الدفاع عن "حمدالله"

أعلن نادي النصر، عبر مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي المكلف، بدر السليمان، عن قرار ناديه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسيئين للنادي ومنسوبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وغرّد بدر السليمان قائلًا: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة.. شرع المركز الإعلامي في نادي النصر، برصد التغريدات المسيئة تجاه منسوبي النادي من لاعبين وإداريين؛ لتحويلها للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديمها للجهات المختصة".

وأضاف: "أكد رئيس مجلس الإدارة بناءً على التوجيه العاجل، بعدم التنازل عن أي شخص أو وسيلة مسيئة للكيان من لاعبين أو إداريين، كائنًا مَن كان، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية من الإدارة المختصة بالنادي".

إلى ذلك دشنت جماهير النادي عبر "تويتر" هاشتاغًا حمل عنوان "#امك_ياحمدالله_امنا"، انبرت من خلاله الجماهير في الدفاع عن اللاعب ووالدته ضد الإساءات التي تعرّضت لها في مباراة الفريق أمام الاتحاد مساء أمس، في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الاتحاد قد تغلّب على النصر بأربعة أهداف لهدفين، ليتأهل لنهائي المسابقة في مواجهة التعاون الذي تأهل هو الآخر على حساب الهلال.